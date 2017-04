Internationales Parlaments-Stipendium 2018

Wollen Sie im deutschen Parlament mitarbeiten? Wenn Sie aus Polen kommen, dann haben Sie mit dem Programm des „Internationalen Parlaments-Stipendium“ (IPS) die einmalige Chance, dies zu verwirklichen.

Der Deutsche Bundestag vergibt mit der Freien Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin sowie der Technischen Universität Berlin jährlich etwa 120 Stipendien für junge Hochschulabsolventen aus 41 Nationen. Das Programm dauert jedes Jahr vom 1. März bis zum 31. Juli.

Praktikum und Begleitstudium 2018



Die Stipendiatinnen und Stipendiaten absolvieren in der Zeit vom März bis Juli 2018 ein Praktikum in den Büros von Bundestagsabgeordneten. Sie haben auch die Möglichkeit, während des Sommer-Semesters 2018 bis zu zwei Lehrveranstaltungen an der Humboldt-Universität zu Berlin oder einer der anderen Berliner Hochschulen zu besuchen.



Zulassungsvoraussetzungen

polnische Staatsbürgerschaft

abgeschlossenes Universitätsstudium (B.A., B.S., Diplom-, Magister-, Staatsprüfung oder Promotion);

ein Fachhochschulabschluss genügt nicht, der Nachweis des Studienabschlusses kann in begründeten Fällen bis zum 31. Dezember 2017 nachgereicht werden

sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache



Kenntnisse der deutschen Politik, Gesellschaft und Geschichte



Altersgrenze: Zum Zeitpunkt des Programmbeginns darf das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet sein. Bewerben können sich Interessent/innen, deren Geburtstag nach dem 1. März 1988 liegt.



BEWERBUNGFRIST 30. Juni 2017



weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren auf der Internetseite des Deutschen Bundestags unter http://www.bundestag.de/ips



Das IPS steht unter Schirmherrschaft des Präsidenten des Deutschen Bundestages.