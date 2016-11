Runder Tisch zur beruflichen Bildung

Botschafter Nikel lud am 9. November zum ersten Runden Tisch zur beruflichen Bildung in die Deutschen Botschaft Warschau ein.

Bild vergrößern (© Deutsche Botschaft Warschau) Das Thema der beruflichen Bildung ist sehr wichtig für die Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Deutsche Unternehmen in Polen bieten einer immer größeren Zahl der Jugendlichen eine duale Ausbildung an. Mit der Deutsch-Polnischen Industrie- und Handelskammer haben sie einen starken Partner bei der Kooperation mit den polnischen Berufsschulen und Geisteskörperschaften.

Der Runde Tisch gibt deutschen und deutschsprachigen Akteuren der beruflichen Bildung in Polen ein Forum, um ihre Aktivitäten abzustimmen und sich besser zu vernetzten. Derartige Runde Tische gibt es bereits an anderen deutschen Auslandsvertretungen. Deren Arbeit wird unterstützt von der Zentralstelle der Bundesregierung für internationale Berufsbildungskooperation am Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn (GOVET). Bild vergrößern (© Deutsche Botschaft Warschau)

Zu den Teilnehmern gehörten auch Vertreter der Österreichischen und Schweizer Botschaft, der Unternehmen und Kammern der drei deutschsprachigen Länder. Botschafter Nikel äußerte die Hoffnung, dass der heutige Runde Tisch lediglich den Auftakt für regelmäßige Treffen bildet.