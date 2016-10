„Trained in GermanY – Karriere mit der deutschen Sprache“ zum zweiten Mal in Warschau!

Bild vergrößern (© Deutsche Botschaft) Zum zweiten Mal fand in Warschau die Messe „Trained in GermanY - Karriere mit der deutschen Sprache“ statt. Am 17. Oktober präsentierten sich in der Wirtschaftshochschule (Szkoła Główna Handlowa) über 20 Unternehmen, bei denen Deutschkenntnisse von Vorteil sind, wie z.B. Bosch, Kaufland oder Lufthansa. Weiterhin fanden Workshops für potenzielle Bewerber statt. Darunter: Aufnahme professioneller Bewerbungsfotos, Gespräche mit Berufsberatern, CV-Checks und eine Podiumsdiskussion zum Arbeitsmarkt in Deutschland und in Polen.

In seiner Eröffnungsrede unterstrich Botschafter Nikel die enge Verflechtung der deutschen und der polnischen Wirtschaft und wies auf den Nutzen von Deutschkenntnissen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz in Polen hin.

Nach der offiziellen Eröffnung trafen sich der neu gewählte Rektor der SGH, Prof. Rocki, und der Botschafter zu einem Gespräch über die weitere Zusammenarbeit.