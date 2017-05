DAAD-Stipendien für junge Polinnen und Polen

Bild vergrößern (© Krystian Szczęsny) Anlässlich der Übergabe der DAAD-Stipendienurkunden am 23. Mai in der Deutschen Botschaft gratulierten der Botschafter Rolf Nikel und die Leiterin der DAAD Außenstelle, Dr. Klaudia Knabel, den polnischen Stipendiaten zu ihrem bevorstehenden Aufenthalt in Deutschland.

Botschafter Nikel betonte die Bedeutung des Austauschs als Grundlage für das gegenseitige Kennenlernen, für Vertrauen, Verständnis und Freundschaft.

Frau Dr. Knabel berichtete - auch aus persönlichen Erfahrung - dass das Stipendium neue Wege eröffnen kann: Sie war als DAAD-Stipendiatin in Paris und kehrte Jahre später dorthin als Leiterin der DAAD-Außenstelle zurück.

Im Anschluss hatten die Stipendiaten Gelegenheit, sich gegenseitig bei einem kleinen Empfang kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen.