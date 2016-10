Neuer Standort der DAAD-Außenstelle Warschau offiziell eröffnet

Bild vergrößern (© Deutsche Botschaft) Die DAAD Warschau ist in ihre neuen Räumlichkeiten bei der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Zielna 37 eingezogen. Am 28. Oktober wurde das neue Büro feierlich eröffnet. In Anwesenheit des Botschafters fand dabei auch die offizielle Übergabe der Außenstellenleitung von Dr. Peter Hiller an Dr. Klaudia Knabel statt.

Zum Beginn der Veranstaltung wurden die Gäste von Ulrich Grothus, dem stellvertretenden Generalsekretär des DAAD, begrüßt.

Juliusz Szymczak-Gałkowski, Leiter der Abteilung für internationale Kooperation im Ministerium für Wissenschaft und Hochschulbildung überbrachte die besten Wünsche von Minister Gowin.

Botschafter Nikel unterstrich in seiner Ansprache die bedeutende Rolle der DAAD-Außenstelle in der Wissenschaftskooperation und wies auf das 25jährige Jubiläum des Nachbarschaftsvertrags hin, auf dessen Grundlage die Gründung der Außenstelle erfolgte.