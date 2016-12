Spricht der Weihnachtsmann Deutsch?

Etwa 200 Warschauer Kinder waren am 3. Dezember von der deutschen Botschaft eingeladen, mit einem deutsch-polnischen Theaterstück im Theater Kamienica die Weihnachtszeit zu beginnen.

„Spricht der Weihnachtmann deutsch?“ wurde am Samstag gleich in zwei Vorstellungen gefragt, als Kinder von fünf bis neun Jahren sich beim Theaterstück von Paulina Danecka und Regisseur Adam Biernacki vergnügten. Die Agentur Konkret PR setzte die von der Deutschen Botschaft Warschau in Kooperation mit dem Goethe-Institut und dem Polnischen Deutschlehrerverband organisierte Weihnachtsgeschichte um. Auf spielerische Art und Weise, über Missverständnisse und Überraschungen, lernten die Kinder Wörter rund um Weihnachten. Lieder und Ratespiele animierten das junge Publikum zum Mitdenken und Mitmachen. Und natürlich wurde am Ende alles Gut.

Die Veranstaltung fand im Rahmen des Jubiläumsjahres zum 25. Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags statt.