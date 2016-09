Auf grünen Treppen in das Nationalmuseum

Die Treppen des Nationalmuseums in Warschau erstrahlten am vergangenen Wochenende in grün. Im Rahmen des Jubiläumsprogramms „Grüne Stadt“ wurde am 10. September 2016 der dritte temporäre Garten eröffnet. Nach einer musikalischen Einleitung begrüßte die Direktorin Dr. Agnieszka Morawinska zahlreiche Gäste. Anschließend sprachen der Kulturreferent der Deutschen Botschaft, Fried Nielsen, sowie die Kuratorin des Projekts Frau Malachowska-Coqui. Auf ein zweites Mozart Intermezzo folgte schließlich die Eröffnung des „Treppengartens“, wobei die Gäste fleißig mitpflanzten. Mit ihm soll das Bewusstsein für städtisches Grün geschärft werden. Grün ging es auch nach dem Ende des offiziellen Teils weiter. Die Gäste erfreuten sich an wilden, essbaren Pflanzen, sowie einem kalten Glas Riesling, mit dem die Veranstaltung ausklang.

Bild vergrößern (© Sebastian Czarnecki)