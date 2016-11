Gespräche zur Planung der Unterstützung für die deutsche Minderheit 2017 durch das Auswärtige Amt

Am 15.11. lud die Deutsche Botschaft Vertreter der deutschen Minderheit und von Mittlerorganisationen zum jährlichen Mittelplanungstreffen nach Warschau. Am Vorabend der Planungsgespräche für Projekte und deren finanzielle Unterstützung für 2017 durch das Auswärtige Amt hieß Botschafter Rolf Nikel die Teilnehmer bei einem festlichen Empfang in der Residenz willkommen und dankte Ihnen für ihre Arbeit im vergangenen Jahr. Besonderer Dank wurde Rafał Bartek, Vorsitzendem der Sozial-kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien (SKGD), zuteil. Rafał Bartek engagiert sich seit Jahren außerordentlich für die Belange der deutschen Minderheit und für die Vermittlung zwischen Polen und Deutschen. Vor seiner 2015 angetretenen Leitungsposition beim SKGD war Rafał Bartek von 2008-2015 Geschäftsführer des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit und davor vier Jahre Leiter des Europäischen Hauses bei der Stiftung für die Entwicklung Schlesiens. Daneben setzt sich Rafał Bartek als Ko-Vorsitzender der Gemeinsamen Kommission der Regierung und der Nationalen und Ethnischen Minderheiten für die Belange aller Minderheiten in Polen ein.



