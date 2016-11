Vorweihnachtliches Geschenk für das Deutsch-Polnische Jugendwerk!

Jährlich nehmen mehr als 120.000 Jugendliche aus Deutschland und Polen an schulischen und außerschulischen Austauschprojekten teil, die vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk (DPJW) gefördert werden. Jedes Jahr übersteigen die Antragszahlen die Fördermöglichkeiten der 1991 aus dem Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrag erwachsenen internationalen Organisation.

Umso erfreulicher ist es, dass sich der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am 11. November darauf verständigt hat, auch den deutschen Beitrag zum DPJW-Budget im Jahr 2017 um eine Million Euro anzuheben. Nachdem jüngst die polnische Regierung einseitig den polnischen Beitrag angehoben hatte, wird das DPJW nun ab 2017 jährlich rund 10 Millionen Euro für die Förderung deutsch-polnischer und trilateraler Jugendbegegnungen zur Verfügung haben. Das Bundeshaushaltsgesetz 2017 wird Ende November im Bundestag in 2./3. Lesung beschlossen und kann nach Befassung des Bundesrates am 19. Dezember in Kraft treten.

Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg und Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, hatte sich sehr für diese Stärkung der zwischengesellschaftlichen Zusammenarbeit eingesetzt. Bei der Plenarsitzung des Bundesrates am 17. Juni – dem Jahrestag der Unterzeichnung des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages – unterstrich Woidke: „Das Jugendwerk hat entscheidend dazu beigetragen, dass heute ein engmaschiges und tragfähiges Netz deutsch-polnischer Beziehungen besteht. Die Zusammenarbeit ist heute so dynamisch wie wohl nie zuvor. Für junge Polen und Deutsche ist die deutsch-polnische Verständigung und Freundschaft im wiedervereinten Europa Normalität. […] Um die inzwischen enorme Bandbreite der Projekte des Jugendwerkes in angemessener Qualität realisieren zu können, braucht man eine entsprechende finanzielle Ausstattung. Es ist in unser aller Sinne, durch weitere Förderung der Arbeit des Jugendwerkes zu zeigen, wie wichtig uns die deutsch-polnische Freundschaft ist.“

Wir gratulieren zu dieser Wertschätzung des DPJW und dessen Einsatz für den direkten und intensiven Austausch zwischen jungen Deutschen und Polen.