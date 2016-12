Adventskonzert in der Zentralen Landwirtschaftsbibliothek

Mit Cello- und Pianoklängen feierte das Kulturreferat gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Institut und der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Warschau am 14. Dezember 2016 die gelungenen Kulturkooperationen des Jahres 2016. Eingeladen waren Kooperationspartner und Kulturliebhaber, deren rege Zusage der Veranstaltung zu einem vollen Saal verhalf. Die Cellistin Rebekka Markowski, die regelmäßig im Orchester der Berliner Philharmoniker und als Solocellistin der Komischen Oper Berlin auftritt, sowie der Pianist Caspar Frantz, der unter anderem auf den großen europäischen Musikfestivals gastiert und als Kammermusikprofessor an der HMT Leipzig lehrt, begeisterten mit Werken von Bach, Beethoven und Schumann. Aber was wäre ein Adventskonzert ohne Weihnachtslieder? So stimmten die Gäste, begleitet vom Duo, zum Abschluss des Konzerts die traditionellen Weihnachtslieder „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ an und ließen den Abend bei einem Glas Wein in vorweihnachtlicher Erwartung ausklingen.

Bild vergrößern Die Künstler des Abends, der Pianist Caspar Frantz und die Cellistin Rebekka Markowski (© Deutsche Botschaft Warschau)