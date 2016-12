Der Umweltjournalistenpreis „Dziennikarze dla Klimatu“ wurde 2016 zum vierten Mal vergeben. Diesjährige Preisträger sind:

Erster Preis: Łukasz Lamża – Tygodnik Powszechny

Zweiter Preis: Joanna Tryniszewska i Joanna Klimowska-Kronic – TVP

Dritter Preis: Tomasz Ulanowski – Gazeta Wyborcza

Der Preis zeichnet herausragende Beiträge zum Klimaschutz, zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz auszeichnen und soll dazu beitragen, ein Bewusstsein in der breiten Öffentlichkeit für Klima- und Umweltthemen sowie für die Chancen erneuerbarer Energien zu schaffen. Anwesend bei der Gala waren u.a. der ehemalige Ministerpräsident Polens, Włodzimierz Cimoszewicz, sowie Botschafter Rolf Nikel.



Gefördert wird der Preis von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU). Botschafter Nikel sagte anlässlich der Preisverleihung: Bild vergrößern (© Beata Chojnacka) „Das Bewusstsein für Umwelt- und Klimapolitik steigt, auch in Polen. Es ist und bleibt wichtig, dieses Thema einem breiteren Publikum anschaulich zu machen. Klima- und Umweltschutz geht alle an. Und wer, wenn nicht Sie, die Journalisten, prägen die öffentliche Meinung? Hand aufs Herz! Der Journalismus bewirkt oft mehr als manche Erklärung auf internationaler Ebene….Als Ausrichter der COP 24 in zwei Jahren übernimmt Polen eine besondere Rolle im internationalen Klimaschutz. Umso wichtiger ist es, das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu schärfen, warum Klimaschutz jeden angeht und warum wir nicht warten können. “