Polen wird Partnerland der Hannover Messe 2017

Bild vergrößern (© Deutsche Botschaft Warschau)

In feierlicher Atmosphäre unterzeichneten am 11. Oktober Marc Siemering, Geschäftsbereichsleiter bei der HANNOVER MESSE, und Paweł Chorąży, Vize-Minister im polnischen Entwicklungsministerium, den Vertrag über die Partnerschaft bei der HANNOVER MESSE 2017.

Auf der anschließenden Pressekonferenz standen die deutschen und polnischen Vertreter den geladenen Journalisten der Fachpresse Rede und Antwort.

Seit 2005 treten bedeutende Industrienationen als Partnerland der HANNOVER MESSE auf. Mit dieser Vertragsunterzeichnung wird Polen im kommenden Jahr offiziell das 12. Partnerland. Die weltweit größte und bedeutendste Industriemesse wird Vertretern der polnischen Wirtschaft im kommenden Jahr Gelegenheit bieten, ihre Innovationen und Produkte auf einem internationalen Parkett zu präsentieren und sich mit anderen Unternehmen auszutauschen.

Im 25. Jubiläumsjahr des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages setzt diese Vereinbarung ein wichtiges Zeichen für die intensiven Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Polen. In seinem Grußwort lobte der Botschafter die dynamischen Entwicklungen in der deutsch-polnischen Wirtschaftskooperation. Auch in Zukunft bestünden ideale Voraussetzungen für einen intensiveren Austausch, etwa in den Bereichen Industrie 4.0 oder Erneuerbare Energien. Der Botschafter und die deutschen und polnischen Teilnehmer zeigten sich ebenso zuversichtlich und freuen sich auf die aktive Teilnahme Polens an der HANNOVER MESSE 2017.