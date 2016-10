Erfolgreiche Kooperation beendet

Bild vergrößern (© Deutsche Botschaft Warschau) Von September 2014 bis September 2016 wurden insgesamt 5 Lehrgänge für Bildauswerter der Deutschen Zollverwaltung im Landeszentrum des Polnischen Zolls für Röntgentechnik in Danzig RTG durchgeführt. Die polnische Zollverwaltung, führend auf diesem Gebiet, hatte sich bereit erklärt, bis zur Einrichtung eines eigenen Lehrgangs in Deutschland , die Ausbildung für die deutsche Zollverwaltung zu durchzuführen. Am 23.09.2016 ging der fünfte Bildauswerterlehrgang zu Ende. Damit endet ein sehr erfolgreiche Kooperation beider Verwaltungen.

Die deutsche Zollverwaltung konnte hier in hohem Maße vom außerordentlichen Know How des polnischen Zolls profitieren. Insgesamt konnten in den letzten 2 Jahren 45 deutsche Zollbeamte ausgebildet werden. Dieses Projekt zeigt wie viele weitere die äußerst enge und erfolgreiche Kooperation bei der Zollzusammenarbeit.

Bild vergrößern (© Deutsche Botschaft Warschau) Für die Zukunft sind bereits speziell auf diesem Gebiet vier weitere erfolgversprechende neue Projekte in der Planung.