Bundeskanzlerin Merkel in Warschau

Bild vergrößern (© bergmann/ bpa)

Bundeskanzlerin Merkel kam am 26. August zu einem Arbeitsbesuch in Warschau. Sie ist zunächst zu einem bilateralen Gespräch mit der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydło zusammengekommen. Im Anschluss traf die Bundeskanzlerin im Rahmen eines Mittagessens die Regierungschefs der Visegrád-Staaten zu Konsultationen. Im Mittelpunkt der Beratungen standen die Zukunft der Europäischen Union nach der Brexit-Entscheidung Großbritanniens und die Vorbereitung des Europäischen Rats im September in Bratislava.

Zu den Teilnehmern zählten neben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidentin Beata Szydło der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der tschechische Ministerpräsident Bohuslav Sobotka sowie der ungarische Ministerpräsident Victor Orbán.