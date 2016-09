Rotary-Jugendparlament debattiert über Weimarer Dreieck

Bild vergrößern (© Deutsche Botschaft Warschau) 75 Jugendliche des Rotary- Jugendparlaments diskutierten am 25. August in der Deutschen Botschaft zum Thema „Das Weimarer Dreieck – internationale Beziehungen Deutschlands, Frankreichs und Polens“ mit den Podiumsgästen Manfred Huterer, Gesandter der Deutschen Botschaft, Sylvain Guiaugué, Gesandter der Französischen Botschaft sowie Ryszarda Formuszewicz, Projektleiterin „Europäischer Dialog - Europa politisch denken“ der Stiftung Genshagen. Organisiert wurde die Veranstaltung von Rotary International.

Manfred Huterer, Gesandter der Deutschen Botschaft in Warschau, wies darauf hin, dass es sich beim Weimarer Dreieck um eine große Erfolgsgeschichte handle. Das Weimarer Dreieck habe seinen Gründungsauftrag mehr als erfüllt. Polen und seine mitteleuropäischen Nachbarn seien schon seit Jahren Mitglied in Nato und EU. Heute diene das Weimarer Dreieck Frankreich, Deutschland und Polen als ein zentrales Forum für Austausch und Dialog und angesichts der vielfältigen Herausforderungen vor denen die EU stehe, sei das Weimarer Dreieck von besonderem Wert. Zudem sei – neben der politischen Ebene – die zivilgesellschaftliche Ausgestaltung des Weimarer Dreiecks sehr wichtig. Bild vergrößern (© Deutsche Botschaft Warschau) Ryszarda Formuszewicz, Mitarbeiterin der Stiftung Genshagen, betonte die Innovationskraft, die gerade in der besonderen Konstellation des Weimarer Dreiecks läge: die Kombination aus gemeinsamen Werten und einem gemeinsamen Schicksal sowie die Unterschiedlichkeit seiner Mitglieder – Ost und West, EU-Gründungsstaaten und neue Mitglieder –, die es ermögliche, kreative Lösungen für aktuelle Krisen und Konflikte zu finden. Das Weimarer Dreieck gleiche einem „Start-up“, welches in seiner Struktur die Flexibilität besäße, die es brauche, um den stets neuen Herausforderungen mit angepassten Diskussionsformaten entgegenzutreten und die die Zusammenarbeit der Mitglieder mit der Zeit mitwachsen lasse.

Der Gesandte der französischen Botschaft, Sylvain Guiaugué, schloss an diese Überlegungen an, indem er auf ein neues Kapitel der Geschichte der Europäischen Union und insbesondere des Weimarer Dreiecks aufmerksam machte: letzteres stehe, einem „jungen Erwachsenen“ vergleichbar, nach 25 Jahren vor einer neuen Lebensphase. Das Gleichgewicht Europas sei nach dem Brexit verändert worden und gerade darum gelte es, nach vorne zu schauen und für die gemeinsame Vision eines geeinigten Europas einzustehen. Eine der wichtigsten Verantwortungen läge nun darin, das Bewusstsein der Jugend für eben diese Vision zu schärfen.