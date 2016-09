Deutsch-polnischer Veranstaltungskalender im Jubiläumsjahr

Das 25-jährige Jubiläum des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages ist ein Grund zum Feiern. In diesem Sinne möchten wir Sie herzlich dazu einladen, das Jubiläumsjahr gemeinsam mitzugestalten und so selbst zum aktiven Bestandteil der Feiern zu werden. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, ihre deutsch-polnischen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr sichtbar zu machen und in den Online-Eventkalender einzutragen.

Den Jubiläumskalender finden sie hier http://25pl.de/



Wir freuen uns auf viele gemeinsame Höhepunkte der deutsch- polnischen Feierlichkeiten!