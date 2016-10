75. Jahrestag der Deportation der westeuropäischen Juden in das Ghetto Litzmannstadt

Botschafter Rolf Nikel sprach aus Anlass des 75. Jahrestages der Deportation der westeuropäischen Juden in das Ghetto Litzmannstadt.



Sehr geehrte Damen und Herren,

Litzmannstadt. Ein Name, der zum Glück von unseren Landkarten verschwunden ist. Ein Name aber, an den wir uns dennoch erinnern, weil er sich als Chiffre für unmenschliche Qual in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt hat.



Mit der Besetzung Polens durch Deutschland im Zweiten Weltkrieg wurde Łódź zu Litzmannstadt und – als alte Industriestadt – zum Produktionszentrum für die deutsche Kriegsindustrie. Diejenigen, die verdammt waren, im Ghetto von Litzmannstadt zu leben, wurden nicht nur in unmenschliche Verhältnisse hineingezwungen, sondern auch zu unwürdigen Zwangsarbeiten ausgenutzt. Umso zynischer, dass nicht wenige die Hoffnung hegten, diese Arbeit würde sie vor Schlimmerem bewahren.



Deutschland, meine Damen und Herren, hat Verzweiflung, Schmerz und tausendfachen Tod über das jüdische Volk und die Bevölkerung seiner Nachbarländer gebracht. Wir sind uns dieser Schuld bewusst. Aus dieser Schuld ist die Verpflichtung erwachsen, diesen dunkelsten Abschnitt der deutschen Geschichte nie zu vergessen. Nie mehr wieder. Never again. Nigdy więcej.



Meine Damen und Herren, wir haben uns hier am Bahnhof Radegast versammelt, um der Deportation der westeuropäischen Juden in die „Hölle“ des Ghettos Litzmannstadt zu gedenken und uns vor den Opfern zu verneigen. Nach qualvoller Fahrt ins Ungewisse trafen vor 75 Jahren tausende jüdischer Menschen aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der damaligen Tschechoslowakei hier ein. Im Ghetto Litzmannstadt begegneten sie osteuropäischen Juden, von denen sie sich oft sprachlich, sozial und auch religiös unterschieden. Sie alle teilten jedoch das traurige Schicksal, von der nationalsozialistischen Ideologie ihrer menschlichen Würde und ihrer Leben beraubt zu werden.



Der „Tunnel der Deportierten“ hier an der Station Radegast erinnert uns nicht nur an die schändliche Verbannung der Juden aus Westeuropa. Er erinnert uns auch an die Deportation der Juden aus dem Ghetto Litzmannstadt in die Vernichtungslager, die lediglich ein halbes Jahr später einsetzte. Tausende Juden aus ganz Europa wurden in Kulmhof und Auschwitz auf grausamste Weise ermordet.



Meine sehr verehrten Damen und Herren, „Du sollst nicht töten“, mahnt uns die Inschrift am Denkmal Radegast. Es ist ein Gebot, dass sich nicht nur an Regierungen und Staaten richtet. Es ist ein Gebot gerichtet an jeden Einzelnen von uns. Nie wieder darf niemand Opfer von Mord und Gewalt aus rassistischen oder irgendwelchen anderen Gründen werden. Dafür stand und steht Deutschland ein.

Łódź, 27. Oktober 2016