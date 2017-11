Lebenslanges Lernen: EU-Austauschprogramm für Arbeiternehmer

Bild vergrößern (© Colourbox) Auch polnische Unternehmen können die Matchmaking Plattform von MobiliseSME nutzen, um Mitarbeiter für einen Zeitraum von zwei Wochen bis zu zwei Monaten in ein anderes Unternehmen in der europäischen Union zu entsenden oder einen Arbeitnehmer eines Unternehmens in der EU für eine ähnliche Zeitspanne aufzunehmen. Die EU bezuschusst den Austausch mit bis zu 1.300 Euro im Monat. Das Projekt wird von dem EU-Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (PROGRESS, 2016-2017) finanziert.